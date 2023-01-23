В Башкирии прошел фестиваль «Крещенские морозы – 2023»

В Башкортостане прошел 27-й Межрегиональный фестиваль-конкурс «Крещенские морозы – 2023». На протяжении трех дней Бирск принимал лучших вокалистов и танцевальные коллективы не только из республики, но и других регионов страны. Завершился фестиваль большим гала-концертом и награждением артистов.

Первыми на сцену вышли победили федерального проекта «Поем на кухне всей страной», фольклорный коллектив семьи Кулагиных. Тем самым зарядив конкурсантов духом успеха. Бирск на несколько дней стал центром культурной жизни республики. Всего на конкурс поступило более 370 заявок. Причем покорить вершину конкурса изъявили желание не только артисты Башкортостана, но и других регионов. И у гостей фестиваль оставил неизгладимые впечатления.

В номинации «Эстрадный танец» борьба разгорелась нешуточная. Сложный хореографический рисунок и зажигательный ритм. Каждый коллектив покорял зрителей и жюри по-своему. К этому конкурсу многие танцоры готовились давно. Настрой хоть и боевой, но дружественный.

На сцену выходили сольные исполнители, дуэты и музыкальные группы. И каждый старался выделиться не только сильными вокальными данными, но и сценическим образом. Кто-то выбирал классический стиль, а кто-то делал упор на необычном костюме. Обладателем гран-при среди вокалистов стал Павел Анисимов из Салавата. Три года назад он уже участвовал в «Крещенских морозах», но тогда для победы не хватило совсем немного. Вторая попытка принесла главную награду