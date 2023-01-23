В Башкирии в 2023 году вновь поддержат предпринимателей сферы народных художественных промыслов

В Башкирии дополнительно поддержат предпринимателей сферы народных художественных промыслов. Об этом сообщил на совещании в правительстве региона министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

В прошлом году поддержку получили 17 предпринимателей Башкирии на общую сумму 8 млн рублей. Субсидии можно было получить на конкурсной основе. Заявки отправили более 117 предпринимателей, проекты которых оценивались в 60 млн рублей. Мера поддержки была признана востребованной.