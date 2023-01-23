В поселках под Уфой сократилось время ожидания транспорта

В поселках под Уфой сократились интервалы движения автобусов. Об этом сообщил глава республиканского Минтранса Александр Клебанов на оперативном совещании в правительстве РБ.
По словам Клебанова, интервалы прибытия автобусов в пиковые часы были сокращены с 40 до 20-30 минут. В межпиковые часы - до 40 минут. В конце 2022 года жители жаловались на плохую работу перевозчика "Алга". Частично проблему с транспортом решили, заменив перевозчика.
В настоящее время по маршрутам работает компания "Уфимские автобусные линии". На остановке в Бурцево появилось расписание: движение начинается в 8.15 и заканчивается в 22.45.