В поселках под Уфой сократилось время ожидания транспорта

В поселках под Уфой сократились интервалы движения автобусов. Об этом сообщил глава республиканского Минтранса Александр Клебанов на оперативном совещании в правительстве РБ.

По словам Клебанова, интервалы прибытия автобусов в пиковые часы были сокращены с 40 до 20-30 минут. В межпиковые часы - до 40 минут. В конце 2022 года жители жаловались на плохую работу перевозчика "Алга". Частично проблему с транспортом решили, заменив перевозчика.