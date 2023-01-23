Башкирия заняла 11-е место в Национальном туристическом рейтинге

Башкирия по итогам 2022 года заняла 11-ю строчку в Национальном туристическом рейтинге. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
По словам Радия Хабирова, рейтинг составлялся по нескольким критериям: безопасность, уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления. Не последнюю роль сыграла популярность региона. С января по ноябрь прошлого года Башкирию посетили 1,7 млн туристов.
– Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы – школьного и промышленного туризма, в рамках «Башкирского долголетия» активно путешествует по Башкортостану наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу, – рассказал Радий Хабиров.