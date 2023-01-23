Башкирия заняла 11-е место в Национальном туристическом рейтинге

– Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы – школьного и промышленного туризма, в рамках «Башкирского долголетия» активно путешествует по Башкортостану наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу, – рассказал Радий Хабиров.