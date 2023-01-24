Энергодиспетчеры из Башкирии одержали победу на соревнованиях профессионального мастерства

Команда энергодиспетчеров из Башкортостана признана лучшей в стране. Специалисты из республики заняли первое место на VII Всероссийских соревнованиях. Они проводятся раз в три года.

Наш регион уже становился лидером. Конкурс состоит из нескольких этапов. Самый сложный – аварии на объекте. Что труднее: ежедневно обеспечивать энергией всю республику или решать поставленные задачи на соревнованиях?

Работа под постоянным напряжением в прямом и переносном смысле. Диспетчеры регионального управления контролируют работу объектов электроэнергетики всей республики. На огромном экране – схематичная карта. Только население здесь измеряют в количестве потребляемых вольт.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сборная Башкортостана заняла первое место. Команда зарядилась новыми навыками.