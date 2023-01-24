В Башкирии не обнаружили штамм коронавируса «кракен»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией следит за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 66 человек (347 508), выздоровели – 81 (340 274), скончались – 2 (5978), было госпитализировано – 43. Также в региональном министерстве здравоохранения отметили, что штамм коронавируса «кракен» на территории республики не выявлен.