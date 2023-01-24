В Уфе зафиксировано превышение содержания в воздухе фенола

В башкирской столице второй день сообщают о выбросах фенола в атмосферу. Об этом рассказывает пресс-служба гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ведомство сообщает, что концентрация вредного вещества имеет превышение предельно допустимой нормы. Фенол для горожан не просто токсичное вещество, а настоящая проблема. 33 года назад в Уфе произошла «фенольная катастрофа». Тогда утечка фенола привела к массовому отравлению местных жителей.