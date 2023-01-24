В Уфе ГИБДД проведет рейды на перекрестках

29 января сотрудники ГИБДД будут дежурить на перекрестках и выявлять водителей-нарушителей. По данным Госавтоинспекции, именно на перекрестках за прошлый год было больше всего увечий в ДТП.

Самым опасным назвали участок с пересечением улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая, где за 2022 год произошло 7 аварий. Также ГИБДД сообщает, что по вине водителей, которые проигнорировали сигналы светофора, количество ДТП увеличилось на 12%.