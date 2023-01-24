Интегрированные занятия и сохранение родных языков: как обучают в полилингвальных школах Башкирии

Сразу шесть полилингвальных школ должны появиться в Башкортостане в ближайшей перспективе. Это будут современные мультиязычные образовательные учреждения, где знания ученики получают не только на русском, но также на родном языке, а некоторые предметы школьники познают на английском. В нашей республике уже работают четыре подобных учебных заведения.

Это не урок родного языка. Через башкирские песни ученики третьего класса познают музыку. Занятие интегрированное. Учебный процесс ведут два преподавателя – классный руководитель и учитель музыки. Этот полилингвальный урок проходит на русском и башкирском языках. Также в образовательном процессе активно применяют английский.

Родной язык для многих детей – башкирский язык, он помогает лучше понять в том числе музыкальную культуру башкирского народа. Если же мы говорим об английском языке, то это средство общения в современном мире, один из главных языков. Амина Гребенникова, учитель музыки полилингвальной многопрофильной школы №23 г. Стерлитамака

А это уже ученики 4 класса репетируют спектакль «Белоснежка и семь гномов». Постановка полностью на английском языке, который наряду с русским и башкирским считается основным в образовательном процессе. То есть некоторые предметы преподаются здесь на иностранном языке.

Также мы изучаем на различных уроках, например, на окружающем мире, на изобразительном искусстве, технологии, тоже берем какие-то моменты языковой речи – английский и башкирский. Виктория Должикова, учитель начальных классов полилингвальной многопрофильной школы №23 г. Стерлитамака

В старших классах к башкирскому с английским добавляется по желанию еще несколько иностранных языков. Полилингвальная школа тем и отличается, что здесь основной упор делается на лингвистику. С этой наукой хотят связать свое будущее и некоторые потенциальные выпускники.

Я бы хотела стать лингвистом, а может быть, и переводчиком. В моей школе созданы очень хорошие условия, чтобы познавать языки, у нас есть внеурочная деятельность, дополнительные кружки. Языки могут даже стать нашими хобби, и мы изучаем не один язык, а сразу несколько. Ксения Фёдорова, ученица 11 класса полилингвальной многопрофильной школы №23 г. Стерлитамака

Немецкий, французский, испанский и даже китайский. Но всё же основополагающим после русского здесь является родной язык.

Конечно же, в нашей школе большое внимание уделяется родному языку. В школе изучается не только башкирский, но и татарский, также иностранные языки. Задача, которая перед нами стоит, – это сохранение родного языка, она, конечно, первостепенна. В нашей школе очень большое количество полилингвальных классов, которые как раз с этой задачей справляются. Оксана Самойлова, директор полилингвальной многопрофильной школы №23 г. Стерлитамака

Полилингвальные школы – это эффективный компонент большой работы по сохранению и развитию родных языков в регионе. Родители с удовольствием обучают детей в таких школах. Это и хорошее материально-техническое оснащение, и качество образования.

Башкортостан – единственный регион в стране, который взял курс на создание полилингвальных школ на основе языков народов Башкортостана. Сейчас уже действуют учебные заведения, где обучаются на башкирском и татарском языках, на очереди школы с основным марийским, удмуртским и чувашским языками.