Интегрированные занятия и сохранение родных языков: как обучают в полилингвальных школах Башкирии

Сразу шесть полилингвальных школ должны появиться в Башкортостане в ближайшей перспективе. Это будут современные мультиязычные образовательные учреждения, где знания ученики получают не только на русском, но также на родном языке, а некоторые предметы школьники познают на английском. В нашей республике уже работают четыре подобных учебных заведения.
Это не урок родного языка. Через башкирские песни ученики третьего класса познают музыку. Занятие интегрированное. Учебный процесс ведут два преподавателя – классный руководитель и учитель музыки. Этот полилингвальный урок проходит на русском и башкирском языках. Также в образовательном процессе активно применяют английский.
А это уже ученики 4 класса репетируют спектакль «Белоснежка и семь гномов». Постановка полностью на английском языке, который наряду с русским и башкирским считается основным в образовательном процессе. То есть некоторые предметы преподаются здесь на иностранном языке.
В старших классах к башкирскому с английским добавляется по желанию еще несколько иностранных языков. Полилингвальная школа тем и отличается, что здесь основной упор делается на лингвистику. С этой наукой хотят связать свое будущее и некоторые потенциальные выпускники.
Немецкий, французский, испанский и даже китайский. Но всё же основополагающим после русского здесь является родной язык.
Полилингвальные школы – это эффективный компонент большой работы по сохранению и развитию родных языков в регионе. Родители с удовольствием обучают детей в таких школах. Это и хорошее материально-техническое оснащение, и качество образования.
Башкортостан – единственный регион в стране, который взял курс на создание полилингвальных школ на основе языков народов Башкортостана. Сейчас уже действуют учебные заведения, где обучаются на башкирском и татарском языках, на очереди школы с основным марийским, удмуртским и чувашским языками.
На сегодняшний день в Башкортостане создано четыре полилингвальные школы: две – в Уфе и по одной – в городах Стерлитамак и Нефтекамск. В ближайшее время количество подобных учебных заведений планируют увеличить. Новые мультиязычные образовательные учреждения должны появится в Учалах, Акъяре, Мишкино и в ряде других населённых пунктов.