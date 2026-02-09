От рамок до «тревожной кнопки»: как усиливают охрану в вузах и школах Уфы

После произошедших инцидентов в образовательных учреждениях, новая неделя началась с обсуждения мер недопущения угроз нападения. Мы обошли студгородки главных вузов республики. Как сейчас обстоят дела с охраной в школах и общежитиях – в нашем сюжете.

Реакция охраны не заставила себя долго ждать. После произошедшего в субботу инцидента учреждение усилило защиту. Напомним: 7 февраля в общежитии БГМУ произошло нападение на иностранных студентов.

Мы побывали и в общежитии Уфимского университета науки и технологий на улице Гоголя. В здание студенты могут попасть только по электронным пропускам.

А вот в общежитии аграрного университета №2 – четырехуровневая система защиты: в само здание студенты входят по пропуску, следом проходят через рамку металлодетектора, а дальше – через турникет. И уже в случае необходимости проживающих осматривают с помощью ручного аппарата.

По электронной системе охранник получает всю информацию к доступу на территорию общежития. В случае угрозы под рукой – тревожная кнопка.

Как отмечают эксперты, остро стоит вопрос финансирования. Охрану соцобъектов осуществляют на основании госконтрактов, которые субсидируют из бюджета, но подрядчиками выступают частники. Заработная плата сотрудника ЧОПа держится на уровне с окладом вахтёров и рядовых охранников.

Особого внимания и доработок требует и вопрос охраны школ. После недавнего инцидента в уфимской гимназии, где девятиклассник устроил переполох с игрушечным автоматом, власти пересматривают систему мер безопасности. Конечно, в первую очередь провели родительские собрания и усилили контрольно-пропускную систему. Возможны другие ограничения и, конечно, профилактика, о чём сейчас говорят в правительстве.