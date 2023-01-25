Под Уфой построят новую поликлинику за 267 млн рублей

В поселке Нагаево построят новую поликлинику, куда направят средства из Фонда социальных целевых программ. Всего планируется потратить на строительство нового социального объекта около 267 млн рублей.

Фото №1 - Под Уфой построят новую поликлинику за 267 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии ищет подрядчика для выполнения работ. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Победитель аукциона, который должны завершить к 3 февраля, должен будет возвести трехэтажную поликлинику, рассчитанную на 320 посещений, общей площадью 5 тысяч квадратных метров.

В поликлинике будут взрослое и детское отделения, кабинеты женской консультации, эндокринолога, офтальмолога, хирургическое и физиотерапевтическое отделение. Построить медицинское учреждение должны до конца текущего года.

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