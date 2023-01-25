Под Уфой построят новую поликлинику за 267 млн рублей

В поселке Нагаево построят новую поликлинику, куда направят средства из Фонда социальных целевых программ. Всего планируется потратить на строительство нового социального объекта около 267 млн рублей.
Управление капитального строительства Башкирии ищет подрядчика для выполнения работ. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Победитель аукциона, который должны завершить к 3 февраля, должен будет возвести трехэтажную поликлинику, рассчитанную на 320 посещений, общей площадью 5 тысяч квадратных метров.
В поликлинике будут взрослое и детское отделения, кабинеты женской консультации, эндокринолога, офтальмолога, хирургическое и физиотерапевтическое отделение. Построить медицинское учреждение должны до конца текущего года.