В Уфе наградили журналистов, освещавших форум «Ломая барьеры»

Мероприятие «Ломая барьеры» прошло в Уфе в ноябре прошлого года. Проект направлен на презентацию лучших практик инклюзии. На выставке технических средств реабилитации выставились 12 регионов страны. Также под руководством вице-премьера, министра финансов республики Лиры Игтисамовой прошло заседание оргкомитета по проведению форума в этом году. Участники выступили с предложениями, как лучше реализовать проект. Программа будет разрабатываться в течение месяца.