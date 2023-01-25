В Уфе наградили журналистов, освещавших форум «Ломая барьеры»

В Доме Республики наградили журналистов, оказавших информационное сопровождение I Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры». Корреспондентам, операторам, инженерам телеканала БСТ вручили благодарственные письма.

Мероприятие «Ломая барьеры» прошло в Уфе в ноябре прошлого года. Проект  направлен на презентацию лучших практик инклюзии. На выставке технических средств реабилитации выставились 12 регионов страны. Также под руководством вице-премьера, министра финансов республики Лиры Игтисамовой прошло заседание оргкомитета по проведению форума в этом году. Участники выступили с предложениями, как лучше реализовать проект. Программа будет разрабатываться в течение месяца.

С учетом наработок прошлого года уже более осмысленно придумываем новые столы, площадки, мероприятия, в том числе научно-практические конференции. Было принято решение о международном участии.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе наградили журналистов, освещавших форум «Ломая барьеры»
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