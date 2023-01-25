В Уфе развернулись гуляния в честь Дня студента

Татьяны и студенты отмечают совместный праздник. В Уфе гуляния прошли в университетах. На стадионах вузов прошли конкурсы и спортивные соревнования. В корпусах ректоры встретились с учащимися, чтобы поздравить ребят и ответить на их вопросы. На территории УУНТ прошли заезды на скорость. Аграрии провели праздник на собственном катке. В БГМУ студентам показали театрализованное представление и раздали пряники с эмблемой университета.

Покровительница всех студентов – императрица Елизавета – подписала указ о создании Московского университета. Это произошло по новому календарю 25 января, когда почитали память святой Татьяны – великой мученицы. Поэтому праздник носит двойное название. Позже его стали отмечать всей страной. Но дату можно назвать международной. Иностранцев в этот день знакомят с традициями – например, про призыв халявы.

В XIX веке в Татьянин день студенты Московского императорского университета собирались в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны на молебен. Эту традицию возрождали в 90-е годы XX века. В 2005 году праздник официально возродили.

О студенческих годах и Татьянином дне вспоминают обычно с улыбкой. Не исключение и те, кто не покинул стены учебного заведения, продолжая уже профессиональную деятельность. Ректор объединённого Уфимского университета науки и технологий поделился своей историей, связанной с приметами праздника.

Новый поворот в праздновании даты у студентов УУНТ. На площадке объединённых вузов показательный заезд на болиде, разработанном учащимися. Кто быстрее из факультетов, выясняли студенты на санях. Команды стилизовали транспорт.

Аграрии провели праздник сытно. Студентов накормили учащиеся факультета пищевых технологий. День студентов в БГАУ в стиле сабантуя. Праздник прошёл на территории собственного катка. Организовали зимние забавы. Одна из них – кидание валенок на дальность.

Для учащихся вузов в первую 25 января – это День студента. Даже если имя соответствует ещё одному значению даты.