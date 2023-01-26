Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

По мнению Президента Российской Федерации Владимира Путина, вновь будет возможно в перспективе провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, со слов Главы государства, не так просто осуществить данную идею в современных условиях.

Фото №1 - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно", - отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим.

Владимир Путин, Президент РФ

Также Владимир Путин подчеркнул, что от желания властей зависит не все.

Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно.

Владимир Путин, Президент РФ

Владимир Путин добавил, что организации данного мероприятия важна поддержка региональных властей , "но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра".

Президент РФ подчеркнул, что международные мероприятия, проводимые Россией, всегда на высоком уровне.

Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо.

Владимир Путин, Президент РФ
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В заключение Глава государства пообещал привлечь к организации мероприятия  девушку, которая ранее изъявила желание работать на фестивале волонтером.

Фото: ТАСС.

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