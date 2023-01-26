Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

По мнению Президента Российской Федерации Владимира Путина, вновь будет возможно в перспективе провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, со слов Главы государства, не так просто осуществить данную идею в современных условиях.
"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно", - отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.
Также Владимир Путин подчеркнул, что от желания властей зависит не все.
Владимир Путин добавил, что организации данного мероприятия важна поддержка региональных властей , "но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра".
Президент РФ подчеркнул, что международные мероприятия, проводимые Россией, всегда на высоком уровне.
В заключение Глава государства пообещал привлечь к организации мероприятия девушку, которая ранее изъявила желание работать на фестивале волонтером.
Фото: ТАСС.