Вчера вечером в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Вчера вечером, 25 января, в столице Башкирии были зафиксировано 7-балльные пробки. Оценку заторам на дорогах Уфы дал сервис "Яндекс.Пробки".

Согласно данным сервиса, заторы образовались на проспекте Октября, на Уфимском шоссе, на улицах Перспективной, Сельская Богородской, Седова, Новоженова, Жукова, города Галле, 50 лет СССР, Новоженова, Комсомольской, Ленина, 50-летия Октября, Революционной, Карла Маркса, Цюрупы, Сочинской, Октябрьской Революции, Менделеева, Степана Кувыкина.