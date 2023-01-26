Вчера вечером в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Вчера вечером, 25 января, в столице Башкирии были зафиксировано 7-балльные пробки. Оценку заторам на дорогах Уфы дал сервис "Яндекс.Пробки".

Фото №1 - Вчера вечером в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Согласно данным сервиса, заторы образовались на проспекте Октября, на Уфимском шоссе, на улицах Перспективной, Сельская Богородской, Седова, Новоженова, Жукова, города Галле, 50 лет СССР, Новоженова, Комсомольской, Ленина, 50-летия Октября, Революционной, Карла Маркса, Цюрупы, Сочинской, Октябрьской Революции, Менделеева, Степана Кувыкина.

Напомним, для Уфы пробки стали регулярным явлением. К примеру, огромные 10-балльные заторы фиксировались вечером 20 января.

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