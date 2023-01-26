Жители села в Белорецком районе полностью отказались от алкоголя ради общей цели

Шахматы, хоккей и живая музыка. Чем удивляют трезвые сёла Башкортостана? В Белорецком районе показали, как ведут здоровый образ жизни. Секрет успеха, уверяют жители, –активные игры и творческие увлечения. Воспитывают фанатов ЗОЖ со школьной скамьи. Село Манышты Белорецкого района участвовало в конкурсе «Трезвое село».

На льду и без коньков. Смесь хоккея и брумбола. Не в погоне за новыми видами спорта, а скорее за здоровым образом жизни, невзирая на отсутствие полного перечня атрибутов для игры.

Тоже вид спорта, только мышцы работают разве что при преставлении фигур на доске. Свой первый ход конём Айгизар Шайхитдинов сделал два года назад. Научил папа.

Пока одноклассники рубят пешки, Дим Юмагужин рубит деревянные поделки. И планирует сам сделать шахматный набор. Сейчас только учится и ещё вырезает узоры на сувенирах.

В селе Манышты уверены, что здоровые увлечения с малых лет – залог здорового будущего. Поддержала ЗОЖ и местная предпринимательница. Комиссия конкурса «Трезвое село» зашла в местный продуктовый магазин.

Женщины убеждены, что праздник можно провести и без алкоголя, если составлена интересная развлекательная программа. Местные жительницы организовали музыкальный коллектив «Агинэйзер». Репертуар – авторский.

Местом для репетиций служит пока школьный спортзал. Здесь же и проходят часто выступления. Так что досуг едва ли не всего села проходит в этом помещении.