В Уфе 28 и 29 января пройдут ярмарки

На ярмарках башкирские производители будут продавать овощи, мясо и другие продукты. В субботу ярмарки будут организованы на участке дороги по улице Правды (между Таллинской до Ухтомского), на улице Рабкоров (возле домов № 3, 5, 7 и 20), а также на площади перед Дворцом спорта.