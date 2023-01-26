В Уфе 28 и 29 января пройдут ярмарки

28 и 29 января в башкирской столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Информацию сообщает пресс-служба городской администрации.
На ярмарках башкирские производители будут продавать овощи, мясо и другие продукты. В субботу ярмарки будут организованы на участке дороги по улице Правды (между Таллинской до Ухтомского), на улице Рабкоров (возле домов № 3, 5, 7 и 20), а также на площади перед Дворцом спорта.
В воскресенье, 29 января, ярмарки пройдут по тем же адресам, кроме улицы Рабкоров. Время работы сельскохозяйственных ярмарок: 09.00 - 16.00.