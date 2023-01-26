Швейные войска: как жительницы Башкирии помогают участникам СВО

Более тысячи вязальщиц и швей по всей республике – с каждым днем растет число желающих помочь бойцам спецоперации на Украине. Швейбаты, как они себя называют, формируют теплую гуманитарную помощь на добровольной основе.
В уфимской мастерской волонтеры шьют и вяжут одежду для участников специальной военной операции. Это движение организовала Анна Фадеева в октябре прошлого года. И за несколько месяцев к небольшой группе неравнодушных женщин присоединились более тысячи вязальщиц и швей со всей республики. Танзиля Тимербаева взяла на себя роль куратора.
Целый полк мастериц готовит теплые вещи для солдат: носочки, трехпалые варежки, свитера, манишки, балаклавы, шапки и снуды. Сами покупают пряжу. До Нового года женщины отправили более 1,5 тысячи вязанных вещей. Каждая из участниц специализируется на определенном виде одежды. В руках Лизы Мухамедрахимовой – связанный до подъема теплый носок.
Раскроечная комнатка и небольшой цех – здесь также шьют одежду. Из обрезков и лоскутков в свободное время делают подушки. Есть склад, где формируют теплую гуманитарную помощь. Недавно появилась вторая мастерская в Шмидтово.
На фартуках башкирских активисток – эмблема. Швейные войска, швейбат – так они себя называют. Мастерицы сильны духом. Все они уверены, что в трудные минуты каждый должен быть задействован и делать то, что ему под силу. На этот раз соратницы подготовили порядка 850 теплых изделий для отправки на передовую.