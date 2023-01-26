Швейные войска: как жительницы Башкирии помогают участникам СВО

Более тысячи вязальщиц и швей по всей республике – с каждым днем растет число желающих помочь бойцам спецоперации на Украине. Швейбаты, как они себя называют, формируют теплую гуманитарную помощь на добровольной основе.

В уфимской мастерской волонтеры шьют и вяжут одежду для участников специальной военной операции. Это движение организовала Анна Фадеева в октябре прошлого года. И за несколько месяцев к небольшой группе неравнодушных женщин присоединились более тысячи вязальщиц и швей со всей республики. Танзиля Тимербаева взяла на себя роль куратора.

Целый полк мастериц готовит теплые вещи для солдат: носочки, трехпалые варежки, свитера, манишки, балаклавы, шапки и снуды. Сами покупают пряжу. До Нового года женщины отправили более 1,5 тысячи вязанных вещей. Каждая из участниц специализируется на определенном виде одежды. В руках Лизы Мухамедрахимовой – связанный до подъема теплый носок.

Это от души, потому что мой младший сын в первую Чеченскую служил. И я сама была на фронте, видела, как ребята мерзнут зимой. Ну, конечно, со слезами на глазах вяжем. Чтобы все были живы, вот у нас одна мысль, чтобы они не мерзли. Ножки-ручки чтобы у них согрелись. Лиза Мухамедрахимова, волонтер

Раскроечная комнатка и небольшой цех – здесь также шьют одежду. Из обрезков и лоскутков в свободное время делают подушки. Есть склад, где формируют теплую гуманитарную помощь. Недавно появилась вторая мастерская в Шмидтово.

Начинали мы очень скромно – с пошива шапок и снудов. Теперь в нашем ассортименте теплые толстовки флисовые, термобелье, пятиточечники – это такая модифицированная модель, хобой называются. Юлия Цирульникова, волонтер