В Башкирии пострадавшие на производстве работники получили ключи от 20 автомобилей

Пострадавшие на производстве работники получили 20 автомобилей Lada Granta. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РБ.

Фото №1 - В Башкирии пострадавшие на производстве работники получили ключи от 20 автомобилей

Эти автомобили — средства реабилитации, которые выдаются тем, кто получил увечья при исполнении трудовых обязательств. Автомобили выдаются за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в качестве страхового обеспечения.

пресс-служба Социального фонда

В 2023 году запланировано выдать свыше 50 таких автомобилей на общую сумму 42,5 млн рублей. Владельцы автомобилей получили травмы на производстве в разные года. Отметим, что они были официально трудоустроены на момент наступления несчастного случая, что и стало гарантией их защищенности.

При наличии показаний согласно программе реабилитации пострадавшего, и отсутствии противопоказаний, замена автомобилей производится каждые семь лет. Ранее выданные автомобили при этом остаются у хозяев, так как машины выдаются в собственность.

пресс-служба Социального фонда

Также в отделении Социального фонда по Башкирии напомнили, что обеспечение транспортным средством — далеко не единственный вид страхового обеспечения пострадавших на производстве работников.

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