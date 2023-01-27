В Башкирии пострадавшие на производстве работники получили ключи от 20 автомобилей

Пострадавшие на производстве работники получили 20 автомобилей Lada Granta. Об этом сообщили в отделении Соцфонда РБ.

Эти автомобили — средства реабилитации, которые выдаются тем, кто получил увечья при исполнении трудовых обязательств. Автомобили выдаются за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в качестве страхового обеспечения.

В 2023 году запланировано выдать свыше 50 таких автомобилей на общую сумму 42,5 млн рублей. Владельцы автомобилей получили травмы на производстве в разные года. Отметим, что они были официально трудоустроены на момент наступления несчастного случая, что и стало гарантией их защищенности.