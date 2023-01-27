Эксперт из Башкирии прокомментировал необходимость развития малых городов

В России активно обсуждается развитие малых городов. В «Российской газете» был опубликован знаковый материал – «Малые города России: размышляя о будущем».
Автором текста стал глава Ивановской области Станислва Воскресенский, который отметил, что за малыми городами будущее страны. Небольшие места проживания в ближайшем будущем смогут достичь не только высоких экономических показателей, но и сохранят в себе то самое «национальное самосознание».
Политика государства последние двадцать лет всегда была разнонаправленной и не ограничивалась вниманием только к городам-миллионникам, где живет лишь треть населения. Но в последние годы в точечном и адресном регулировании и мерах поддержки произошел настоящий прорыв.
Согласен с автором статьи и Евгений Булычёв – правовед, доцент БГПУ им. М.Акмуллы, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, член ученого совета и руководитель отдела исследований проблем административного права Евразийского научно-исследовательского института проблем права, лектор РОЗ.