Эксперт из Башкирии прокомментировал необходимость развития малых городов

Действительно, нельзя не согласиться с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским в том, что малые города и есть будущее России, что они являются «фабриками национальной идентичности и национального самосознания». Парадоксально, но факт, несмотря на то, что в малых городах уровень жизни гораздо ниже чем в мегаполисах. Тем не менее, количество живущих там истинных патриотов России, людей которые чтят традиции предков, берегут свою национальную культуру, самобытность и традиции, на порядок больше. К сожалению, необходимая в определённый период времени кампания по укреплению вертикали власти сформировала побочные явление – москвоцентричность модели современного российского общества! Люди, прибывающие на время в столицу из регионов, которые годами в своём уездном городе пытались добиться от местных властей положить асфальт на их улочке, сделать мосток через ручей или площадку детскую, испытывали настоящий шок и возмущение видя, например, как покрытие некоторых московских улиц меняют ежегодно (!) вне зависимости от его состояния (и подобных примеров нерациональных трат - множество). И видя это, приезжий из глубинки человек, отчасти справедливо, думает: «Москва просто не знает куда потратить деньги, наши деньги, заработанные вот этими моими мозолистыми руками!». Пора уже менять ситуацию! Пора перераспределять финансовые потоки в пользу малых городов. Это не сложно сделать. Отправьте головной офис Сбербанка на ПМЖ в Вологду, топ-менеджеров ПАО "Роснефть" в Стерлитамак, а всё начальство "Газпрома" в Вышний Волочёк и всё! Вы увидите как расцветут эти города, как появятся качественные дороги, фитнес-клубы, детские сады и т.д. А лет через 10 ещё раз ротацию сделайте. Да и высшие органы власти нечего в одной корзине держать. Передислоцируйте Министерство просвещения в Уфу, а Министерство культуры в Новосибирск. Ничего страшного не случится. Наоборот, и столицу разгрузим и регионам статус повысим.

Евгений Булычёв