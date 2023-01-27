В Башкирии создадут базовую кафедру для строительной отрасли

В Уфе будут обучать высококлассных специалистов – производителей стройматериалов для всей России. Новая кафедра для профобучения по этому направлению будет открыта на базе Уфимского нефтяного технического университета. К такому соглашению пришли представители бизнеса и власти на республиканском форуме «Новые идеи по строительным материалам и технологиям».
Эти ребята учатся на кафедре архитектуры под руководством профессора Юлии Расулевой. На форуме студенты представляли свои проекты по благоустройству кампуса университета. Им необходимо создать экологичный, гармонично вписанный в транспортную систему и окружающую среду города арт-объект, который станет точкой притяжения горожан и туристов.
Республиканский деловой форум на базе факультета архитектуры и строительства УНГТУ проводится уже второй раз. И уже в этом году компания «Полиплас» и университет подписали договор о создании базовой учебной кафедры и совместной корпоративной группы. Организаторы проекта разработали программу мотивации студентов, чтобы стимулировать их хорошо учиться и заниматься научными исследованиями. Для отличившихся учеников существует целая система грантов и стипендий.
Форум стал окном в будущее, дав молодежи широкие возможности для творчества и раскрытия их потенциала. Теперь они смогут перенимать опыт не только своих профессоров, но и гуру архитектуры и строительства по всей России.