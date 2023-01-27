В Башкирии создадут базовую кафедру для строительной отрасли

В Уфе будут обучать высококлассных специалистов – производителей стройматериалов для всей России. Новая кафедра для профобучения по этому направлению будет открыта на базе Уфимского нефтяного технического университета. К такому соглашению пришли представители бизнеса и власти на республиканском форуме «Новые идеи по строительным материалам и технологиям».

Эти ребята учатся на кафедре архитектуры под руководством профессора Юлии Расулевой. На форуме студенты представляли свои проекты по благоустройству кампуса университета. Им необходимо создать экологичный, гармонично вписанный в транспортную систему и окружающую среду города арт-объект, который станет точкой притяжения горожан и туристов.

На самом деле, это очень здорово, что у нас поступило такое предложение. Мы были в невероятном восторге, потому что обычно эти предложения исходят наоборот от нас, а тут именно руководство города предоставило нам вот такую вот идею. Такой вот вдохновляющий проект. Аделя Янгирова, студент архитектурно-строительного института УГНТУ

Республиканский деловой форум на базе факультета архитектуры и строительства УНГТУ проводится уже второй раз. И уже в этом году компания «Полиплас» и университет подписали договор о создании базовой учебной кафедры и совместной корпоративной группы. Организаторы проекта разработали программу мотивации студентов, чтобы стимулировать их хорошо учиться и заниматься научными исследованиями. Для отличившихся учеников существует целая система грантов и стипендий.

Сегодня сделали очень важный шаг для нас, базовую кафедру, совместно с НОПСМ, на базе группы компаний «Полипласт» и создали корпоративную группу, которая будет готовить специалистов для строительной отрасли, которая производит строительные материалы на всю Россию, это усилит, безусловно, и ребят, и саму отрасль. Дмитрий Кузнецов, директор архитектурно-строительного института УГНТУ

На базе этой кафедры будет применяться весь опыт, которым обладает компания «Полипласт» в практической цели и теоретическая часть УГНТУ. Для студентов это огромный потенциал, потому что они смогут проходить практику не только в республике, но и за пределами от Калининграда до Владивостока и дальше. Марк Газизов, директор компании ООО «Полипласт-Уфа», руководитель региона национальной организации по производству стройматериалов