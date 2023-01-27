В Башкирии установлен новый рекорд по вводу жилья

Президент России поставил задачу довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров. Задача амбициозная, и в ее решение основную лепту должна внести Уфа. У столицы появляются новые земли для ее развития и строительства жилья в том же Забелье. Но нужен единый генеральный план развития новых территорий города, все должно быть продумано до мелочей, застройку новых территорий нельзя вести по отдельным локациям.

Радий Хабиров, Глава Башкирии