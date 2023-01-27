В Башкирии установлен новый рекорд по вводу жилья

Пресс-служба правительства Башкирии сообщила, что республика установила новый рекорд по вводу жилья.
В 2022 году темпы жилищного строительства достигли показателя в 3 млн 62 тысячи кв.м. Объём введенного жилья увеличился на 105,4% по сравнению с тем же периодом времени в 2021 году.
На индивидуальных застройщиков приходится 1,922 млн квадратных метров введенного жилья. Это на 7,9% больше, чем в 2021 году.
Среди субъектов Российской Федерации по итогам за 2022 год республика находится на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа – на 2 месте.
Глава Башкирии поставил новую задачу – темп жилищного строительства должен достичь 4 млн кв.м.