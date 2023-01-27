В Башкирии установлен новый рекорд по вводу жилья

Пресс-служба правительства Башкирии сообщила, что республика установила новый рекорд по вводу жилья.

Фото №1 - В Башкирии установлен новый рекорд по вводу жилья

В 2022 году темпы жилищного строительства достигли показателя в 3 млн 62 тысячи кв.м. Объём введенного жилья увеличился на 105,4% по сравнению с тем же периодом времени в 2021 году.

На индивидуальных застройщиков приходится 1,922 млн квадратных метров введенного жилья. Это на 7,9% больше, чем в 2021 году.

Среди субъектов Российской Федерации по итогам за 2022 год республика находится на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа – на 2 месте.

Глава Башкирии поставил новую задачу – темп жилищного строительства должен достичь 4 млн кв.м.

Президент России поставил задачу довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров. Задача амбициозная, и в ее решение основную лепту должна внести Уфа. У столицы появляются новые земли для ее развития и строительства жилья в том же Забелье. Но нужен единый генеральный план развития новых территорий города, все должно быть продумано до мелочей, застройку новых территорий  нельзя вести по отдельным локациям.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ