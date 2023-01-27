На дорогах Башкирии началось профилактическое мероприятие «Пешеход»

На дорогах Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно продлится до конца января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Фото №1 - На дорогах Башкирии началось профилактическое мероприятие «Пешеход»

В прошли году в Башкирии произошло 1 012 ДТП, в результате которых пострадали 944 человека и 99 человек погибли. Также по вине пешеходов совершено 323 аварии. Более 50% всех происшествий зафиксировано на дорогах Уфы (543).

На пешеходных переходах произошло 385 ДТП, в результате которых 17 человек погибли и 388 получили ранения.

389 ДТП зафиксированы в темное время суток, в результате погибли 63 и травмированы 337 человек. Из них в 381 случае пешеходы не имели на одежде светоотражающие элементы.

Зачастую люди сами подвергают себя опасности: переходя дорогу в неустановленных местах, перебегают проезжую часть перед близко идущим транспортом, напрочь игнорируют использование светоотражающих элементов.

пресс-служба ГИБДД
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