На дорогах Башкирии началось профилактическое мероприятие «Пешеход»

На дорогах Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно продлится до конца января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В прошли году в Башкирии произошло 1 012 ДТП, в результате которых пострадали 944 человека и 99 человек погибли. Также по вине пешеходов совершено 323 аварии. Более 50% всех происшествий зафиксировано на дорогах Уфы (543).