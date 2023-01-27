В Минторге Башкирии сообщили места проведения мясных ярмарок с 27 по 29 января

В 29 городах и районах Башкирии с 27 по 29 января будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе Минторга.
Ярмарки развернутся на 37 площадках. Жители республики смогут приобрести мясную продукцию, свежее мясо, продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей по низким ценам. Адреса и контактные данные предоставлены на официальном сайте Министерства торговли и услуг Башкирии.
В эти выходные сельскохозяйственные ярмарки пройдут и в Уфе.
Так, в субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды — от Таллинской до Ухтомского, на площадках по улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7 и 20, а также на площади перед Дворцом спорта.
В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, за исключением торговой площадки на улице Рабкоров возле домов № 3, 5, 7.