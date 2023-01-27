Жители Башкирии приютили осиротевшего медвежонка

В Гафурийском районе местные жители приютили осиротевшего медвежонка. Косолапому чуть меньше года, и в этом возрасте мама от них не отходит. Но медведицу, видимо, убили. Сельчанам стало жалко зверя, который самостоятельно найти себе пропитание не мог, и отловили пришедшего в деревню дикого детёныша.
Запуганный, загнанный зверёк в это время должен был не сидеть на соломе, а греться в теплой берлоге. Со страхом в глазах и уже покорно наблюдает за происходящим, лишь изредка переставая дрожать. К молоку в чашке ещё не привык. Но уже когда его спасители покидают медвежьи апартаменты, за раз опустошает чашку.
Оголодавший медвежонок сам вышел к людям. Женщины, увидев дикого зверя, позвали супругов на помощь. Те подумали, крупный зверь пришёл охотиться на пасущийся скот. А когда увидели испуганного малыша, сердца даже суровых мужчин дрогнули. Чтобы совладать с детёнышем, оказалось достаточно рыболовной сетки и пары конфет.
Пока лучше всех он принимает Пушка – подпускает щенка близко. Тот даже чем-то похож на косолапого. Посмотреть на медвежонка приходят уже из соседних деревень. Посетили малыша не ради забавы и сотрудники Охотнадзора. Специалисты уверены: медведицу убили. Мама бы никогда не оставила детёныша. Медвежата живут с ней до трёх лет, а малышу нет и года. Местные выдвигают свои предположения.
Но чтобы установить причину, почему малыш оказался один, нужно найти место, откуда он пришел. Вместе с Охотнадзором отправляемся по следам. В этих местах часто встречают волков, а вот медведей местные видят редко. Косолапые всё-таки стараются не покидать лесное царство. Снега не было давно, так что следы медвежонка просматриваются хорошо.
Медвежонок проделал немаленький путь и пришёл из глубины леса, спустившись с каменистой части холма. По крайней мере, туда уходят следы. Медведицу, возможно, всё же убили не так давно. Специалисты пока могут делать только предположения.
Продолжить поиски дальше мы не смогли. Появилась опасность наткнуться на волков. Но сейчас важнее даже не обнаружить старый дом косолапого, а обеспечить ему новый. Специалисты пока решают, куда перевозить малыша и сможет ли он потом жить в дикой природе. Семейство медвежонка уже не вернуть, а вот его спасти ещё можно.