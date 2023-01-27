Жители Башкирии приютили осиротевшего медвежонка

В Гафурийском районе местные жители приютили осиротевшего медвежонка. Косолапому чуть меньше года, и в этом возрасте мама от них не отходит. Но медведицу, видимо, убили. Сельчанам стало жалко зверя, который самостоятельно найти себе пропитание не мог, и отловили пришедшего в деревню дикого детёныша.

Запуганный, загнанный зверёк в это время должен был не сидеть на соломе, а греться в теплой берлоге. Со страхом в глазах и уже покорно наблюдает за происходящим, лишь изредка переставая дрожать. К молоку в чашке ещё не привык. Но уже когда его спасители покидают медвежьи апартаменты, за раз опустошает чашку.

Оголодавший медвежонок сам вышел к людям. Женщины, увидев дикого зверя, позвали супругов на помощь. Те подумали, крупный зверь пришёл охотиться на пасущийся скот. А когда увидели испуганного малыша, сердца даже суровых мужчин дрогнули. Чтобы совладать с детёнышем, оказалось достаточно рыболовной сетки и пары конфет.

Пока лучше всех он принимает Пушка – подпускает щенка близко. Тот даже чем-то похож на косолапого. Посмотреть на медвежонка приходят уже из соседних деревень. Посетили малыша не ради забавы и сотрудники Охотнадзора. Специалисты уверены: медведицу убили. Мама бы никогда не оставила детёныша. Медвежата живут с ней до трёх лет, а малышу нет и года. Местные выдвигают свои предположения.

Но чтобы установить причину, почему малыш оказался один, нужно найти место, откуда он пришел. Вместе с Охотнадзором отправляемся по следам. В этих местах часто встречают волков, а вот медведей местные видят редко. Косолапые всё-таки стараются не покидать лесное царство. Снега не было давно, так что следы медвежонка просматриваются хорошо.

Медвежонок проделал немаленький путь и пришёл из глубины леса, спустившись с каменистой части холма. По крайней мере, туда уходят следы. Медведицу, возможно, всё же убили не так давно. Специалисты пока могут делать только предположения.