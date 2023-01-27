Житель Аургазинского района открыл мастерскую по изготовлению сувениров из глины

В прошлом году Заки Нагаев получил грант на развитие бизнеса. В селе Толбазы скульптора узнают по его работам. С процессом изготовления уникальных керамических изделий ручной работы познакомилась съемочная группа телеканала БСТ.

В творческой студии «Кирач» кипит работа. Здесь создают керамические изделия с фольклорными мотивами. Под руководством Заки Нагаева из куска глины рождаются сувениры, наполненные историей и культурой башкирского народа. О каждой работе скульптор рассказывает с любовью и особой гордостью.

Здесь, вы видите, юрта. Внутри юрты там чаши, и вот палас с башкирским орнаментом. Здесь вот бабайчик сидит на курае играет. Вот, видите, слышно даже. Вот девушка-башкирка танцует. Вот такие композиционные сувениры делаем. Заки Нагаев, скульптор, создатель творческой студии и музея «Кирач»

Все изделия сделаны из башкирской глины, она из Аургазинского района. Рецепт материала для лепки Заки Исмагилович не выдает, но отмечает, что она натуральна и очень высокого качества.

Пять видов глины, и все – из местного карьера. Твердое сырье непригодно для лепки, а процесс изготовления скульптурной глины совсем не простой и очень трудоемкий. Поэтому без дополнительного оборудования здесь не обойтись.

Измельчитель глины, шаровая мельница, гончарный круг, экструдер и еще несколько станков – разработки самого скульптора. Изготовителем выступило местное предприятие «Аургазымонтажсервис». Все это стало доступным благодаря победе в конкурсе и получению республиканского гранта на развитие бизнеса в 2022 году.

В прошлом году субсидию выиграли благодаря Министерству туризма и предпринимательства. Спасибо им. Мы сейчас оборудование сделали и заказали в Челябинской области, в г. Миасс, и муфельную печь ещё. Кроме этого, согласно нашей программе, мы покупаем приспособления, кисточки, краски и все остальное. Заки Нагаев, скульптор, создатель творческой студии и музея «Кирач»

Кадров для работы не хватает, говорит Заки Исмагилович, но очень выручают студенты Аургазинского многопрофильного колледжа. Все они участники республиканских творческих фестивалей и конкурсов. Скульптор делится с ними своим опытом, а подмастерья помогают ему с изготовлением изделий.

Заниматься я начала с первого курса, как только пришла сюда на экскурсию. Я сразу заинтересовалась этим, нам Заки Исмагилович показывал все его изделия, мне они все очень понравились, и я, конечно, захотела уметь делать, как он. Мне это нравится, здесь можно как-то проявить свою фантазию, слепить из обычного куска глины вот такие вот красивые изделия. Элиза Рахматуллина, студентка Аургазинского многопрофильного колледжа