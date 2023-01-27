Житель Аургазинского района открыл мастерскую по изготовлению сувениров из глины

В прошлом году Заки Нагаев получил грант на развитие бизнеса. В селе Толбазы скульптора узнают по его работам. С процессом изготовления уникальных керамических изделий ручной работы познакомилась съемочная группа телеканала БСТ.
В творческой студии «Кирач» кипит работа. Здесь создают керамические изделия с фольклорными мотивами. Под руководством Заки Нагаева из куска глины рождаются сувениры, наполненные историей и культурой башкирского народа. О каждой работе скульптор рассказывает с любовью и особой гордостью.
Все изделия сделаны из башкирской глины, она из Аургазинского района. Рецепт материала для лепки Заки Исмагилович не выдает, но отмечает, что она натуральна и очень высокого качества.
Пять видов глины, и все – из местного карьера. Твердое сырье непригодно для лепки, а процесс изготовления скульптурной глины совсем не простой и очень трудоемкий. Поэтому без дополнительного оборудования здесь не обойтись.
Измельчитель глины, шаровая мельница, гончарный круг, экструдер и еще несколько станков – разработки самого скульптора. Изготовителем выступило местное предприятие «Аургазымонтажсервис». Все это стало доступным благодаря победе в конкурсе и получению республиканского гранта на развитие бизнеса в 2022 году.
Кадров для работы не хватает, говорит Заки Исмагилович, но очень выручают студенты Аургазинского многопрофильного колледжа. Все они участники республиканских творческих фестивалей и конкурсов. Скульптор делится с ними своим опытом, а подмастерья помогают ему с изготовлением изделий.
Помещение хоть и небольшое, но здесь уместились мастерская, производственный цех и даже музей. В небольшой комнатке собраны памятные экспонаты и фотографии из детства Заки Исмагиловича и его односельчан. Каждый гость в свете масляной лампадки может попробовать свои силы в письме настоящей перьевой ручкой и чернилами. Памятная надпись в тетради останется так же, как память о культуре башкирского народа в сувенирах мастерской «Кирач».