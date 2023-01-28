В Уфе продолжается масштабное строительство Центра гребного слалома

В Уфе идет подготовка к предстоящему 450-летию. Один из масштабных объектов, который строится к этому знаменательному событию, возводится в рамках нацпроекта «Демография» - Центр гребного слалома.

Фото №1 - В Уфе продолжается масштабное строительство Центра гребного слалома

Работы на стройплощадке в микрорайоне Инорс начались в 2022 году. В администрации города напомнили, что канал объединит реку Уфу и озеро Теплое.

Из озера пройдет прямой канал и откроется шлюз в реку. С помощью гидротехнических сооружений будет создаваться эффект бурлящей воды. Единовременная пропускная способность спортивных залов – 44 человека, общая площадь здания составит 4 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба администрации Уфы

На данный момент, по информации мэрии, завершаются земляные работы, а именно разработка котлована и отсыпка под будущего основания под канал. Строительная готовность объекта составляет на сегодня 49%, общая техническая готовность – 29%.

Этот комплекс уникальный. Так скажем, единственный в Европе с теплой водой. В целом планируем, что у нас здесь будут проходить сборы и соревнования различного уровня, потому что комплекс будет функционировать в зимний период.

Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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