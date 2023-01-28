В Уфе продолжается масштабное строительство Центра гребного слалома

Этот комплекс уникальный. Так скажем, единственный в Европе с теплой водой. В целом планируем, что у нас здесь будут проходить сборы и соревнования различного уровня, потому что комплекс будет функционировать в зимний период.

Артем Новиков, директор Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ