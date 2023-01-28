В Уфе продолжается масштабное строительство Центра гребного слалома

В Уфе идет подготовка к предстоящему 450-летию. Один из масштабных объектов, который строится к этому знаменательному событию, возводится в рамках нацпроекта «Демография» - Центр гребного слалома.
Работы на стройплощадке в микрорайоне Инорс начались в 2022 году. В администрации города напомнили, что канал объединит реку Уфу и озеро Теплое.
На данный момент, по информации мэрии, завершаются земляные работы, а именно разработка котлована и отсыпка под будущего основания под канал. Строительная готовность объекта составляет на сегодня 49%, общая техническая готовность – 29%.
Фото: пресс-служба администрации Уфы