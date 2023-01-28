В Башкирии рассказали, когда будет запущено движение по скоростной дороге «Дюртюли-Ачит»

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили о том, как будут проводить работы по строительству скоростной дороги «Дюртюли-Ачит», а также когда планируется открыть движение по ней.

Дорога «Дюртюли-Ачит», охватывающая 275 километров, проходит по территориям Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Строительством заняты 1 345 человек, а также 501 единица техники. Уже в конце 2024 года планируется запустить движение по указанной дороге.

Первый этап работы – это 140 километров дороги, проходящей по территории Башкирии.

Там сейчас продолжается заготовка инертных материалов и железобетонных конструкций. До весеннего паводка строителям надо успеть выполнить все намеченные работы по устройству притрассовых дорог и временных мостов для обеспечения сквозного проезда техники, по забивке свай на искусственных сооружениях основного хода скоростной дороги. Пресс-служба Минтранса РБ

Второй этап охватывает 92 километра на территории Пермского края. На объекте проводят работы по устройству основного хода, а также временных дорог. Идет заготовка стройматериалов. Кроме того, на реках Атер и Емашка обустроены временные мосты.

Председатель правления Госкомпании по итогам осмотра 3 этапа строительства в Свердловской области (протяженность 43 км) провел совещание с участием подрядчиков, министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова. На этом этапе строительства развернуты работы по устройству выемок и насыпей земляного полотна. На объекте одновременно работают более 100 единиц дорожно-строительной техники и 500 рабочих, механизаторов и ИТР. Пресс-служба Минтранса РБ

В текущем году планируется развернуть работы по всем искусственным сооружениям, включающих в себя семь путепроводов и пять мостов. Запланированы также монтаж водопропускных труб и укладка первого асфальтобетонного покрытия.