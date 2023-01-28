В Уфе в этом году капитально отремонтирую более 20 км сетей водоснабжения и водоотведения

В Уфе 27 января состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсудили вопросы жизнеобеспечения, профилактике ЧС и другое. В том числе говорили о предстоящих работах по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.

В администрации города заявили, что в этом году в рамках капитального ремонта планируется охватить более 20 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость работ составит свыше 2 миллиардов рублей. Отмечено, что это значительно превышает тот объем работ, который был выполнен в прошлые годы. И именно капитальный ремонт поможет снизить количество коммунальных аварий.

Также на заседании было поручено подготовить доклад Электросетевой компании, в том числе внести дополнительные предложения по стабильному обеспечению ресурсом всех поселков-спутников Уфы.