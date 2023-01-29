В Уфе временно изменили схему движения троллейбусов

В башкирской столице на пересечении улиц Первомайской и Ульянова временно изменили схему движения троллейбусов. Это связано с выходом из строя контактной сети, сообщили в пресс-службе МУЭТ Уфы.

Фото №1 - В Уфе временно изменили схему движения троллейбусов

Теперь троллейбусы следуют по следующим маршрутам:

При движении в сторону ДОК - по улицам Первомайская - Конституции - Комарова - Космонавтов - Первомайская и далее по маршруту;

При движении на ДОК - по ул. Первомайская - ул. Серго Орджоникидзе далее по маршруту;

По улице Комарова до Северного автовокзала.

О том, когда маршруты будут запущены в привычном режиме, сообщат дополнительно.

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