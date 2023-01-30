В Башкирии преподаватели и студенты колледжа шьют теплые вещи для участников СВО

Тёплая помощь для башкирских бойцов. В Хайбуллинском районе продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий. Не остались в стороне преподаватели и студенты Акъярского горного колледжа имени Исмагила Тасимова. Они своими руками шьют для них теплые вещи.
Работа идет полным ходом. Помочь мобилизованным и добровольцам из республики, участвующим в спецоперации в Украине, может каждый. Денежный перевод можно осуществить по номеру телефона на карту «Сбербанка».
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Номер для перевода на карту «Сбербанка»: 89279536300
Получатель – Рсбика Рахимьяновна А.
При переводе оставьте пометку «Для наших ребят».