В Башкирии запустили новый убойный цех

В Бураевском районе Башкирии в рамках крупного инвестиционного проекта по производству говядины запустили новый убойный цех. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.
Строительство цена на 9,6 тысяч голов началось возле села Старобикметово в 2019 году. На сегодняшний день в данный проект инвестировано 150 млн рублей, а также закуплена техника для полевых работ, построены пять зерноскладов, гараж, четыре кормовых стойла на 2 тысяч голов.
Кроме того, создано 25 рабочих мест. Общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии составляет 1200 голов. Здесь планируют производить 1,8 тыс. тонн мяса в год.
Также отмечено, что Сегодня на сегодняшний день в Башкирии реализуются пять инвестиционных проектов по мясному скотоводству на общую сумму более 2,3 млрд рублей.
Фото: Правительство Башкирии.