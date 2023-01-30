В Башкирии запустили новый убойный цех

В Бураевском районе Башкирии в рамках крупного инвестиционного проекта по производству говядины запустили новый убойный цех. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Строительство цена на 9,6 тысяч голов началось возле села Старобикметово в 2019 году. На сегодняшний день в данный проект инвестировано 150 млн рублей, а также закуплена техника для полевых работ, построены пять зерноскладов, гараж, четыре кормовых стойла на 2 тысяч голов.