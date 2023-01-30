В Москве презентовали мультфильм «Северные Амуры»

Предпремьерный показ состоялся в центральном доме кинематографистов. Новый полнометражный анимационный фильм был создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» и при поддержке главы республики Радия Хабирова.

Мультипликационная картина рассказывает об участии башкир в русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников «Северными амурами» за мастерское владение луком. Познакомиться с историей и культурой Башкортостана пришли гости, живущие в Москве - уроженцы Башкортостана.

Большое событие в культурной жизни нашей страны. Состоялась презентация анимационного фильма, с большим успехом прошла. Такой качественный фильм, с такой любовь сделан. Сюда вложили душу и сердце и руководители республики, и творческая группа.   

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Это настолько аутентичный мультфильм. Это и трагичность, и комичность. Настолько подана природа Башкортостана, это тоже очень поучительно. 

Ольга Бас, представитель Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Луганской Народной Республики

Глава Башкортостана в свою очередь подчеркнул, что мультфильм «Северные Амуры» важен и для патриотического воспитания. Картина выйдет в широкий российский прокат. Планы по ее продвижению Радий Хабиров обсудил с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым.

Отрадно, что уровень и творческий, и истории, и визуализации, и всех компонентов выдержаны на высоком качестве. 

Алексей Рязанцев, генеральный директор киносети «Каро»
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