В Москве презентовали мультфильм «Северные Амуры»

Мультипликационная картина рассказывает об участии башкир в русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников «Северными амурами» за мастерское владение луком. Познакомиться с историей и культурой Башкортостана пришли гости, живущие в Москве - уроженцы Башкортостана.