В Москве презентовали мультфильм «Северные Амуры»

Предпремьерный показ состоялся в центральном доме кинематографистов. Новый полнометражный анимационный фильм был создан уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» и при поддержке главы республики Радия Хабирова.
Мультипликационная картина рассказывает об участии башкир в русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников «Северными амурами» за мастерское владение луком. Познакомиться с историей и культурой Башкортостана пришли гости, живущие в Москве - уроженцы Башкортостана.
Глава Башкортостана в свою очередь подчеркнул, что мультфильм «Северные Амуры» важен и для патриотического воспитания. Картина выйдет в широкий российский прокат. Планы по ее продвижению Радий Хабиров обсудил с генеральным директором киносети «КАРО» Алексеем Рязанцевым.