В Башкирии прошел фестиваль «Зилим-фест. Игры народов России»

В Гафурийском районе прошел Межрегиональный культурно-познавательный фестиваль «Зилим-фест. Игры народов России». Русские забавы, башкирское многоборье и стрельба из лука. На площадках и взрослые, и дети могли найти для себя не только развлечения, но прикоснуться к истории. Цель фестиваля не только развлечь гостей, но и привлечь туристов.

Вот так несколько сотен лет назад выглядели воины. Участники клуба исторической реконструкции «Бирские стрельцы» наглядно показывают, как проходили тренировки в те времена. А вот из этой пушки любой желающий мог дать залп.

Состязались в меткости и лучники. Почти сотня стрелков приняли участие в соревновании «Мэрген уксы» по стрельбе из традиционного башкирского лука. Расстояние от линии до мишени у мужчин составляло 40 метров. Почти вдвое меньше - у женщин. В руки луки и стрелы взяли даже дети. Спорт из глубины веков интересен и им.

К слову, каждый мог попробовать пострелять из лука. Тут инструктор объяснит, как правильно вложить стрелу, натягивать тетеву и целиться. Фестиваль «Зилим-фест» в селе Красноусольский был наполнен спортивным духом. Башкирское многоборье Байге тоже в центре внимания. Единоборство атлетов при помощи бревна только на первый взгляд кажется простым. Но здесь кипят нешуточные страсти.

Развлекательные площадки были доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья. И даже взять в руки лук и мушкет.

Первый фестиваль «Зилим-фест. Игры народов России» собрал гостей со всей республики. Провести его удалось благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив России. Грант составил около миллиона рублей.