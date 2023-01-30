В Башкирии продолжительность жизни к 2036 году увеличится на 4 года

В Башкирии к 2036 году продолжительность жизни вырастит на 4 года. Прогноз дали в министерстве экономразвития республики.

Предположительно, к указанному году средняя продолжительность жизни человека будет почти 74 года. Официальный документ, который прогнозирует увеличение жизни человека опубликован на сайте министерства экономразвития региона.