В Башкирии продолжительность жизни к 2036 году увеличится на 4 года

В Башкирии к 2036 году продолжительность жизни вырастит на 4 года. Прогноз дали в министерстве экономразвития республики.
Предположительно, к указанному году средняя продолжительность жизни человека будет почти 74 года. Официальный документ, который прогнозирует увеличение жизни человека опубликован на сайте министерства экономразвития региона.
Прогноз роста продолжительности жизни специалисты объясняют снижением смертности в различных возрастных группах, в частности, в младенческом и трудоспособном возрасте. К 2025 году средняя продолжительность жизни населения составит до 71,13 года и до 70,92 в базовом и консервативном вариантах.