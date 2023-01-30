В Башкирии на отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица

В Башкортостане на отдельных участках дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщили синоптики.

Фото №1 - В Башкирии на отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица

Во избежание травм необходимо запомнить и соблюдать следующие правила:

•В гололёд надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой;

•Пожилым людям стоит захватить с собой трость с резиновым наконечником;

•Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей и не держите их в карманах;

•Внимательно смотрите под ноги и старайтесь избегать опасные места - замерзшие лужи, лестницы и т.д.;

•Переходя дорогу, не торопитесь, будьте осторожны! На скользкой дороге автомобиль не сможет затормозить быстро;

•Если падения не избежать, не пытайтесь удержать равновесие. Лучше присядьте, чтобы снизить высоту падения;

•Сгруппируйтесь таким образом, чтобы упасть на бок и не повредить позвоночник или руку.

В пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС призывают быть предельно осторожными. В экстренных случаях необходимо обратиться по номеру 112.

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