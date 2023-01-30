В Башкирии на отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица

В Башкортостане на отдельных участках дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщили синоптики.
Во избежание травм необходимо запомнить и соблюдать следующие правила:
•В гололёд надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой;
•Пожилым людям стоит захватить с собой трость с резиновым наконечником;
•Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей и не держите их в карманах;
•Внимательно смотрите под ноги и старайтесь избегать опасные места - замерзшие лужи, лестницы и т.д.;
•Переходя дорогу, не торопитесь, будьте осторожны! На скользкой дороге автомобиль не сможет затормозить быстро;
•Если падения не избежать, не пытайтесь удержать равновесие. Лучше присядьте, чтобы снизить высоту падения;
•Сгруппируйтесь таким образом, чтобы упасть на бок и не повредить позвоночник или руку.
В пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС призывают быть предельно осторожными. В экстренных случаях необходимо обратиться по номеру 112.