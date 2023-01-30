В Башкирии маршрут экспресса «Легенда Урала» продлён до Магнитогорска

Туристический поезд, запущенный в 2017 году в качестве сезонного транспорта для любителей зимних видов спорта, каждые выходные отправлялся из Уфы до Новоабзаково. Теперь маршрут стал длиннее. Новую идею реализовали в эти выходные, благодаря чему туристы смогли доехать до станции «Ташбулатово». Оттуда отдыхающих бесплатным трансфером доставили на горнолыжный центр «Банное».