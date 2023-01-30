В Башкирии маршрут экспресса «Легенда Урала» продлён до Магнитогорска

Туристический поезд, запущенный в 2017 году в качестве сезонного транспорта для любителей зимних видов спорта, каждые выходные отправлялся из Уфы до Новоабзаково. Теперь маршрут стал длиннее. Новую идею реализовали в эти выходные, благодаря чему туристы смогли доехать до станции «Ташбулатово». Оттуда отдыхающих бесплатным трансфером доставили на горнолыжный центр «Банное».
От востребованности продлённого пути будет зависеть его дальнейший успех. Поездом «Легенды Урала» смогут пользоваться не только отдыхающие, но и остальные пассажиры, желающие комфортно доехать в другой город.