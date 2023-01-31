В Башкирии ликвидировали очередную стихийную свалку

В Давлекановском районе Башкирии ликвидировали очередную стихийную свалку площадью 0,2 га. Ее обнаружили в ходе мониторинга состояния земельного участка сельхозназначения.

После обследования земельного участка свалка мусора и ТБО была ликвидирована. Администрациями района и сельского поселения была проведена техническая рекультивация земли. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Башкирии.