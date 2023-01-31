В башкирском Благовещенске выбрали учителя года

В Благовещенске определили лучшего педагога. Победу в районном конкурсе «Учитель года» одержала преподаватель музыки местной школы №6 Ольга Доронина. Её педагогический стаж составляет 26 лет.

В разговоре с нашим корреспондентом победительница конкурса призналась, что безгранично влюблена в свой предмет и профессию.

В этом году в районном конкурсе педагогического мастерства приняли участие девять учителей. По словам организаторов, мероприятие является своеобразной площадкой для инноваций, потому что наряду с привычными формами урока конкурсанты показывали новые педагогические технологии.