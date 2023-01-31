В Уфе прошел концерт «Петербургский эксклюзив»

От древнейшей культуры в новое тысячелетие. Мелодии разных народов мира сыграли на башкирских инструментах. В столицу Башкортостана приехал «Петербургский эксклюзив».

Русские, балканские, монгольские и другие народные мелодии, адаптированные под башкирские инструменты, прозвучали в Башкирской филармонии в исполнении Национального оркестра народных инструментов республики. На уфимской сцене объединился современный музыкальный авангард и традиции различных этносов. И всё это – под руководством одного из ведущих питерских дирижеров.