В Башкирии более 20 тысяч пенсионеров отправятся в туры

В Башкирии активно продолжается реализация проекта «Башкирское долголетие». В 2023 году количество пенсионеров-туристов может значительно увеличиться.

Фото №1 - В Башкирии более 20 тысяч пенсионеров отправятся в туры

Ожидаемая продолжительность жизнь в регионе вырастет до 73,66 года. Это на 6% выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9% до 72,18 года.

Благодаря проекту «Башкирское долголетие» пенсионеры республики могут отправиться в бесплатный однодневный тур по региону.

Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику. Часто бывает так, что человек родился и всю жизнь проработал в одном районе. Ездил в командировки и на отдых в другие регионы, а по Башкирии и не путешествовал. Не было надобности, да и зачем, на чём… Считаю это крайне несправедливым. У нас полно интереснейших мест. Поэтому мы продолжаем и развиваем программу «Башкирское долголетие».

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Республиканский проект «Башкирское долголетие. Туризм» рассчитан до 2024 года. В отличие от большинства туристических туров, эта экскурсия бесплатная, рассчитана на один день. Воспользоваться правом на такую поездку, чтобы посмотреть природные красоты Башкирии, можно раз в год пожилым жителям республики.

Главная цель проекта — знакомство с башкирской природой, ее многочисленными красотами. Не менее важны увеличение продолжительности здоровой жизни пенсионеров, улучшение их настроения, приобщение к путешествиям и, конечно, развитие внутреннего туризма.

Отметим: число предлагаемых туров ежегодно растет, равно как и количество участников проекта. Для сравнения: в 2020 году для реализации проекта «Башкирское долголетие. Туризм» выделили 4 тысячи квот. В прошлом году их количество достигло 10 тысяч. В 2023 году количество участников вырастет вдвое и составит уже 20 тысяч человек. Квоты по проекту «Башкирское долголетие. Туризм» между городами и районами распределяются пропорционально, в «соответствии с количеством пенсионеров на территории муниципалитета». В прошлом году квота составила 10 тысяч человек. Ежегодно туроператоры предлагают все больше новых экскурсионных туров по данной программе. Например, в прошлом году было 35 направлений. На 2023 год запланированы 45 направлений и более 100 достопримечательностей и туристических локаций для пожилых жителей Башкирии.

Программа рассчитана на людей «серебряного возраста»: мужчин от 60 лет, женщин — от 55 лет.

В пакет экскурсионной поездки входит трансфер, страховка участников тура, посещение музеев, обзорная экскурсия по городу или району Башкирии в сопровождении гида-экскурсовода.

Некоторые туры для пожилых жителей Башкирии включают в себя проведение различных мастер-классов. Например, по изучению народных танцев, игре на народных инструментах, приготовлению блюд башкирской национальной кухни, производству национальных инструментов и украшений, изготовлению чая из лекарственных трав, приготовлению кумыса и многих других.

В числе самых популярных туров одного дня — «Едем в гости в уездный город Бирск», геопарк «Торатау» с посещением села Воскресенское, «Нарыстау» с заездом в мавзолей Тура-хана, тур «Бабай утары» в Туймазинском районе, а также тур «Святые Кустики» в Нуримановском районе, «Геопарк Янган-Тау» в Салаватском районе, «Красноусольск» в Гафурийском районе и Бугабашский женский монастырь в Бакалинском районе Башкирии.

Кроме того, в прошлом году пожилые жители нашей республики смогли побывать на таких зрелищных мероприятиях, как фестиваль «Башкирская лошадь» в Баймакском районе и «Бэлешфест» в Буздякском районе.

Все, что нужно для участия в «экскурсионном» проекте, — зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф, записаться на желаемый тур, выбрав удобный маршрут и дату, либо обратиться в администрацию своего города или района.

Число новых экскурсий для пенсионеров может пополнить патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву» в Уфе. Старт проекта намечен на 21 февраля и приурочен ко Дню защитника Отечества. С весны «шаймуратовский» маршрут здоровья планируется включить в программу «Башкирское долголетие».

Между тем в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.

В прошлом году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом — ждем уже 2 млн. Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы — школьного и промышленного туризма, в рамках «Башкирского долголетия» активно путешествует по республике наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По его мнению, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.

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