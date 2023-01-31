В Башкирии более 20 тысяч пенсионеров отправятся в туры

В Башкирии активно продолжается реализация проекта «Башкирское долголетие». В 2023 году количество пенсионеров-туристов может значительно увеличиться.
Ожидаемая продолжительность жизнь в регионе вырастет до 73,66 года. Это на 6% выше уровня 2021 года. По консервативному сценарию, возможный рост составит 3,9% до 72,18 года.
Благодаря проекту «Башкирское долголетие» пенсионеры республики могут отправиться в бесплатный однодневный тур по региону.
Республиканский проект «Башкирское долголетие. Туризм» рассчитан до 2024 года. В отличие от большинства туристических туров, эта экскурсия бесплатная, рассчитана на один день. Воспользоваться правом на такую поездку, чтобы посмотреть природные красоты Башкирии, можно раз в год пожилым жителям республики.
Главная цель проекта — знакомство с башкирской природой, ее многочисленными красотами. Не менее важны увеличение продолжительности здоровой жизни пенсионеров, улучшение их настроения, приобщение к путешествиям и, конечно, развитие внутреннего туризма.
Отметим: число предлагаемых туров ежегодно растет, равно как и количество участников проекта. Для сравнения: в 2020 году для реализации проекта «Башкирское долголетие. Туризм» выделили 4 тысячи квот. В прошлом году их количество достигло 10 тысяч. В 2023 году количество участников вырастет вдвое и составит уже 20 тысяч человек. Квоты по проекту «Башкирское долголетие. Туризм» между городами и районами распределяются пропорционально, в «соответствии с количеством пенсионеров на территории муниципалитета». В прошлом году квота составила 10 тысяч человек. Ежегодно туроператоры предлагают все больше новых экскурсионных туров по данной программе. Например, в прошлом году было 35 направлений. На 2023 год запланированы 45 направлений и более 100 достопримечательностей и туристических локаций для пожилых жителей Башкирии.
Программа рассчитана на людей «серебряного возраста»: мужчин от 60 лет, женщин — от 55 лет.
В пакет экскурсионной поездки входит трансфер, страховка участников тура, посещение музеев, обзорная экскурсия по городу или району Башкирии в сопровождении гида-экскурсовода.
Некоторые туры для пожилых жителей Башкирии включают в себя проведение различных мастер-классов. Например, по изучению народных танцев, игре на народных инструментах, приготовлению блюд башкирской национальной кухни, производству национальных инструментов и украшений, изготовлению чая из лекарственных трав, приготовлению кумыса и многих других.
В числе самых популярных туров одного дня — «Едем в гости в уездный город Бирск», геопарк «Торатау» с посещением села Воскресенское, «Нарыстау» с заездом в мавзолей Тура-хана, тур «Бабай утары» в Туймазинском районе, а также тур «Святые Кустики» в Нуримановском районе, «Геопарк Янган-Тау» в Салаватском районе, «Красноусольск» в Гафурийском районе и Бугабашский женский монастырь в Бакалинском районе Башкирии.
Кроме того, в прошлом году пожилые жители нашей республики смогли побывать на таких зрелищных мероприятиях, как фестиваль «Башкирская лошадь» в Баймакском районе и «Бэлешфест» в Буздякском районе.
Все, что нужно для участия в «экскурсионном» проекте, — зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф, записаться на желаемый тур, выбрав удобный маршрут и дату, либо обратиться в администрацию своего города или района.
Число новых экскурсий для пенсионеров может пополнить патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву» в Уфе. Старт проекта намечен на 21 февраля и приурочен ко Дню защитника Отечества. С весны «шаймуратовский» маршрут здоровья планируется включить в программу «Башкирское долголетие».
Между тем в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.
По его мнению, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.