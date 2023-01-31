В Уфе рассказали о ходе строительства путепровода около Нагаево

Монтаж балок – это основной этап сооружения на путепроводах. Потом уже идут отделочные работы, но это уже в теплое время года надо. В июле и августе, я думаю, здесь уже все нормально будет, уже люди поедут.

Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»