В Уфе рассказали о ходе строительства путепровода около Нагаево

35 из 36 пролётных балок нового путепровода рядом с Нагаево установлены. Два элемента пролётного строения мостовики смонтировали сегодня в первой половине дня. Работы производились непосредственно над железнодорожными путями. Последнюю балку искусственного сооружения планируют установить завтра. После этого специалисты приступят к следующему этапу строительных работ на Нагаевской развязке.
Протяженность каждого из пролётов – 33 метра. Ширина путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений. Работы на объекте ведутся согласно утвержденному графику.