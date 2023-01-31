В Уфе рассказали о ходе строительства путепровода около Нагаево

35 из 36 пролётных балок нового путепровода рядом с Нагаево установлены. Два элемента пролётного строения мостовики смонтировали сегодня в первой половине дня. Работы производились непосредственно над железнодорожными путями. Последнюю балку искусственного сооружения планируют установить завтра. После этого специалисты приступят к следующему этапу строительных работ на Нагаевской развязке.

Обустройство пролётного строения, устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя, монтаж карнизных блоков, монтаж переходных плит, сопряжение с насыпью деформационных швов, установка перильного барьерного ограждения, дренажной водоотводной системы и укладка асфальтобетонного покрытия.

Василий Чекуров, директор мостоотряда № 30

Протяженность каждого из пролётов – 33 метра. Ширина путепровода – чуть больше 25 метров. Развязка подразумевает по две полосы для движения в каждом из направлений. Работы на объекте ведутся согласно утвержденному графику.

Монтаж балок – это основной этап сооружения на путепроводах. Потом уже идут отделочные работы, но это уже в теплое время года надо. В июле и августе, я думаю, здесь уже все нормально будет, уже люди поедут.

Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»
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