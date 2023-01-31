В Башкирии скоро появится сотовая связь и доступ к Интернету еще в 130 населенных пунктах

Суть проекта – в установке базовых станций стандарта 4G в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Чтобы попасть в программу, жители должны сами принять участие в голосовании. Башкортостан стал самым активным регионом России, было направлено более 80 тысяч запросов.