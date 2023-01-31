В Башкирии скоро появится сотовая связь и доступ к Интернету еще в 130 населенных пунктах

В 130 населенных пунктах республики в первом квартале этого года появится сотовая связь и мобильный доступ к сети Интернет. Цифровое развитие региона обсудили на оперативном совещании под руководством премьер-министра Андрея Назарова. Федеральная программа устранения цифрового неравенства реализуется на территории Башкортостана с 2022 года.
Суть проекта – в установке базовых станций стандарта 4G в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Чтобы попасть в программу, жители должны сами принять участие в голосовании. Башкортостан стал самым активным регионом России, было направлено более 80 тысяч запросов.
В рамках нацпрограммы также были реализованы мероприятия по формированию IT-инфраструктуры в школах республики: установлены камеры видеонаблюдения, точки доступа Wi-Fi . В Уфе проект внедрили в 99 образовательных учреждениях. Башкортостан, кроме того, поднялся на 30 позиций в комплексном рейтинге цифровой трансформации регионов и занял 9-е место среди субъектов страны и 2-е среди регионов ПФО.