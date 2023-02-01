В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

 Свою сплоченность и неравнодушие показали жители Бакалинского района. Индивидуальные предприниматели, родственники мобилизованных, волонтеры – все они вносят свой посильный вклад в поддержку бойцов.

 С самого утра кипит работа. Мамы, жены, и неравнодушные жительницы села Старокуручево собрались вместе, чтобы порадовать военнослужащих домашней лапшой. Замесили тесто из 120 яиц, накатали и дружно нарезали его тонкими полосками. Теперь, приготовленный с любовью продукт отправится на передовую очередным гуманитарным конвоем, как напоминание о родных краях.

Несмотря на расстояние, мы хотим, чтобы ребята почувствовали, что мы с ними рядом. Сегодня мы решили им нарезать домашнюю лапшу, чтобы ребята почувствовали домашний уют, домашнюю вкусную лапшу, которую мама им когда-то резала, когда они были дома.

Людмила Камаева, жительница с. Старокуручево

К лапше нужно и мясо. Именно с этими мыслями семья Мрясовых решила приготовить и отправить бойцам на фронт домашнюю тушенку. На помощь чете пришли родные и друзья, захватив с собой еще сала с мясом и банки с крышками. Рецепт классический, говорит хозяйка дома, и отмечает, что приготовлен он с большой любовью.

Первый раз, когда отправка была, тоже помогала. В этот раз вот тоже с Сашей решили помочь. Спасибо подружкам, друзьям, родственникам, что пришли, собрались.

Светлана Мрясова

В рамках волонтерского проекта «Шьем и вяжем для своих» в Бакалинском районе появился и небольшой швейный цех. Организовала его жительница села Бакалы Гульнара Назипова. За месяц, с ее легкой руки и помещение нашлось, и люди со всего района помогли с оборудованием и финансами. Теперь здесь шьют  толстовки, балаклавы, плащи-дождевики и нижнее белье для мобилизованных ребят. С гумпомощью на фронт женщины планируют отправить 70 комплектов.

 Большое спасибо всем девушкам, женщинам, бабушкам, которые берут домой. Они шьют, помогают. У нас работа кипит во всех направлениях: кто-то вяжет, кто-то шьет. Мы свою любовь, душу, всё вкладываем, чтобы поскорей вернулись живыми здоровыми. Сколько ушли, столько пришли, чтобы всё было хорошо.

Гульнара Назипова, автор проекта «Шьем и вяжем для своих Бакалы»
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Селяне по мере своих возможностей вносят лепту в большое дело. И совсем скоро на фронт отправятся грузы с гуманитарной помощью, сделанные с любовью и теплом из родного Башкортостана.

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