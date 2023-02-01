В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Большое спасибо всем девушкам, женщинам, бабушкам, которые берут домой. Они шьют, помогают. У нас работа кипит во всех направлениях: кто-то вяжет, кто-то шьет. Мы свою любовь, душу, всё вкладываем, чтобы поскорей вернулись живыми здоровыми. Сколько ушли, столько пришли, чтобы всё было хорошо.

Гульнара Назипова, автор проекта «Шьем и вяжем для своих Бакалы»