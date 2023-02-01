В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Свою сплоченность и неравнодушие показали жители Бакалинского района. Индивидуальные предприниматели, родственники мобилизованных, волонтеры – все они вносят свой посильный вклад в поддержку бойцов.
С самого утра кипит работа. Мамы, жены, и неравнодушные жительницы села Старокуручево собрались вместе, чтобы порадовать военнослужащих домашней лапшой. Замесили тесто из 120 яиц, накатали и дружно нарезали его тонкими полосками. Теперь, приготовленный с любовью продукт отправится на передовую очередным гуманитарным конвоем, как напоминание о родных краях.
К лапше нужно и мясо. Именно с этими мыслями семья Мрясовых решила приготовить и отправить бойцам на фронт домашнюю тушенку. На помощь чете пришли родные и друзья, захватив с собой еще сала с мясом и банки с крышками. Рецепт классический, говорит хозяйка дома, и отмечает, что приготовлен он с большой любовью.
В рамках волонтерского проекта «Шьем и вяжем для своих» в Бакалинском районе появился и небольшой швейный цех. Организовала его жительница села Бакалы Гульнара Назипова. За месяц, с ее легкой руки и помещение нашлось, и люди со всего района помогли с оборудованием и финансами. Теперь здесь шьют толстовки, балаклавы, плащи-дождевики и нижнее белье для мобилизованных ребят. С гумпомощью на фронт женщины планируют отправить 70 комплектов.
Селяне по мере своих возможностей вносят лепту в большое дело. И совсем скоро на фронт отправятся грузы с гуманитарной помощью, сделанные с любовью и теплом из родного Башкортостана.