В Уфе продолжают дополнительно убирать снег с улиц ночью

В Уфе продолжается дополнительная уборка снега с улиц в ночное время. Об этом сообщает администрация города.
Особое внимание коммунальные службы уделяют расчистке обочин, парковочных карманов и территорий, которые прилегают к остановкам.
В мэрии рассказали, каким будет график уборки в ближайшие дни:
— Батырская от ул. Ст. Кувыкина до ул. Авроры – с 21:00 1 февраля по 07:00 2 февраля;
— Достоевского от ул. Айская до ул. Цюрупы – с 21:00 2 февраля по 07:00 3 февраля;
— Чернышевского от ул. Гафури до ул. П. Комлева – с 21:00 3 февраля по 07:00 4 февраля;
— Р. Зорге по местному проезду от ул. Шафиева до ул. 50 лет СССР – с 21:00 4 февраля по 07:00 5 февраля;
— М. Горького от ул. Комарова до ул. Мира – с 21:00 5 февраля по 07:00 6 февраля;
— В. Лесунова от ул. С. Богородская до бульвара Баландина – с 21:00 6 февраля по 07:00 7 февраля;
— М. Жукова по местному проезду от ул. Ю. Гагарина, 1/3 до ул. Б. Бикбая, 20/1 – с 21:00 7 февраля по 07:00 8 февраля.