В Уфе «Усадьба Герасимова» вошла в реестр объектов культурного наследия

В башкирской столице "Усадьбу Герасимова" включили в реестр культурного наследия. Официальный документ, подписанный главой Башкультнаследия Салаватом Кулбахтиным, был опубликован на портале правовой информации республики.

Одноэтажное здание на улице Октябрьской революции, 65 было построено еще в 1917 году. Дом принадлежал купцу Дмитрию Герасимову.

В настоящее время в здании находятся офисы и магазины. В документе опубликованы границы и правила использования строения. В границах усадьбы запрещается капитальное строительство, а также проведение земляных работ. Кондиционеры на фасадах здания также под запретом.