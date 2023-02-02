В Аскинском районе прошел форум «Территория женского счастья»

«Территория женского счастья» в Аскино. Это благотворительный проект, с помощью которого создают сообщество для социальной и творческой реализации прекрасной половины человечества. Его участницами в Аскинском районе стали 700 жительниц.

На встречу с ними приехала председатель попечительского совета благотворительного фонда Каринэ Хабирова проекта. Программу сформировали в соответствии с запросами жительниц Аскинского района. Было организовано несколько площадок. Прошли мастер-классы и беседы с психологом, стилистом, визажистом, косметологом. Медики узких специализаций проконсультировали женщин об их здоровье и здоровье детей. Также внимание уделили родителям особенных малышей и подростков. Отдельно собрали женщин-руководителей, общественных деятелей и предпринимателей. Как успешно выстраивать коммуникации на работе и не бояться выступать публично рассказал телеведущий БСТ Дмитрий Каретко. Завершили день праздничным концертом с участием этно-группы «Хазина». Проект реализуется на средства гранта Главы республики.