80-летие победы в Сталинградской битве: какой вклад внесли жители Башкирии

Битва, изменившая историю и переломившая ход Второй мировой войны. Сегодня в России празднуют один из дней воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 80-летие памятной даты широко отмечается в соответствии с указом Президента России. 200 дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Бои шли за каждый квартал и за каждый дом. При защите города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Большую роль в этой войне сыграли и жители Башкортостана.

Современные анимированные карты, уникальная видеохроника, дневниковые свидетельства участников Сталинградской битвы, галерея цитат и портретов. Все это буквально погружает зрителей в те страшные военные годы. 80-летие Сталинградской битвы в Башкортостане отмечают с размахом. В уфимском историческом парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка, посвященная памятной дате.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. И Башкортостан неразрывно связан с этим победным событием. В те годы в самое пекло войны отправилось целых пять воинских соединений, сформированных или переформированных у нас в Уфе и в республике. 214-я дивизия, 124-я отдельная стрелковая бригада, 25-й дивизион бронепоездов «Александр Невский» и «Полководец Суворов» и 300-я стрелковая дивизия. Из республики в Сталинград добровольно ушли почти 4000 молодых девчонок – санинструкторов и зенитчиц, контролировавших сталинградское небо.

После освобождения Сталинграда добровольцы из Башкортостана работали на восстановлении города. И сегодня школьники по кусочкам собирают историю тех времен.

Память о подвиге башкирских бойцов бережно хранит Республиканский музей Боевой Славы. Мероприятия, посвященные значимой исторической дате, прошли и сегодня. Для уфимских школьников организовали интеллектуальную игру «Сталинград» с участием четырех команд.