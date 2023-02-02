Как в Башкирии НКО реализуют проекты на президентские гранты

Начался приём заявок на получение президентских грантов от некоммерческих организаций. Старт в стране – с 1 февраля. Это уже второй конкурс. В прошлом году таким образом в республику удалось привлечь более 204 млн рублей на реализацию различных проектов. Сейчас их воплощают в жизнь. Один из таких проектов-участников – арт-студия для детей с инвалидностью в Илишевском районе.

По воде не вилами, а деревянной палочкой. Видно: будущее – в развитии. В технике эбру особенные дети тренируют абстрактное мышление. Один из юных художников нарисовал букет для мамы. В студию дети приходят два раза в неделю. Занятия длятся ученический час. Рисуют, лепят, ставят спектакли для своего кукольного театра.

Комнату для особенных детей оборудовали в местной библиотеке. Сделали ремонт, закупили расходные материалы и оборудование. А вот ребят, которые записались на занятия, уже знали.

Помощь детям с инвалидностью – это ещё и работа с родителями. Секреты воспитания особенных детей от психологов и поддержка самих мам и пап. Для них в библиотеке проводят беседы и тренинги. Организованы мастер-классы по визажу, уходу за собой.