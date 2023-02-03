В пяти офисах МФЦ в Башкирии открылись выездные центры правовой консультации

Бесплатная юридическая помощь. В пяти городах республики в офисах МФЦ открылись выездные центры правовой консультации.

Местные жители могут бесплатно получить ответы на интересующие вопросы. Такую практику в республике начали реализовывать в прошлом году. Мероприятие проводится в рамках соглашения между МФЦ Республики Башкортостан и отделением Ассоциации юристов России.

Все желающие жители нашего города и района, заявители, пришедшие к нам за услугами, могут задать любой интересующий  вопрос и получить квалифицированную правовую помощь. И что очень важно: помощь бесплатная, людям не нужно ходить по инстанциям в поисках ответа на свой вопрос. Не нужно платить в юридических консультациях, что очень удобно.

Гузель Давлетова, управляющая МФЦ г. Туймазы

В этом году к проекту присоединились Уфа, Туймазы, Кумертау, Стерлитамак и Учалы.  Обратиться за помощью можно без предварительной записи.

Обратился в МФЦ для получения услуг и узнал, что здесь проводят мероприятие по вопросам юридических услуг. Задал все необходимые вопросы, которые меня интересовали и на все получил исчерпывающие ответы.

Рустам Ханов, житель г. Туймазы
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