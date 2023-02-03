В пяти офисах МФЦ в Башкирии открылись выездные центры правовой консультации

Бесплатная юридическая помощь. В пяти городах республики в офисах МФЦ открылись выездные центры правовой консультации.
Местные жители могут бесплатно получить ответы на интересующие вопросы. Такую практику в республике начали реализовывать в прошлом году. Мероприятие проводится в рамках соглашения между МФЦ Республики Башкортостан и отделением Ассоциации юристов России.
В этом году к проекту присоединились Уфа, Туймазы, Кумертау, Стерлитамак и Учалы. Обратиться за помощью можно без предварительной записи.